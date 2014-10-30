На Днепропетровщине лидируют "Оппозиционный блок", "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт"

В Днепропетровской области наибольшее количество голосов набирают «Оппозиционный блок», «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт»

Как сообщает официальный сайт ЦИК, по результатам обработки 100% электронных протоколов с участковых избирательных комиссий, за политическую партию «Оппозиционный блок», отдали голоса 24,27% избирателей (299,758 тыс. человек), партию «Блок Петра Порошенко» - 19,47% (240,497 тыс.), «Народный фронт» -12,24% (151,226 тыс.) Также, в соответствии с информацией сайта, на четвертом месте в области политическая партия «Объединение «Самопомич», которая набрала 8,59% голосов избирателей (106,122 тыс. человек), на пятом - политическая партия «Радикальная Партия Олега Ляшко» - 7,59% (93,850 тыс.).

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На шестом месте - Коммунистическая партия Украины, за которую проголосовали 5,29% (65,438 тыс. избирателей).

Остальные партии, внесенные в списки для голосования, набирают меньше 5% голосов избирателей.

Справка УНИАН. В Днепропетровской области на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины было сформировано 17 избирательных округов, которые включают 1774 избирательных участка. В голосовании приняли участие 47,86% избирателей, при ориентировочном общем количестве свыше 2,624 млн.