В округе №27 Днепропетровской области лидирует самовыдвиженец Филатов

В мажоритарном округе №27, в Днепропетровской области, на выборах в Верховную Раду лидирует самовыдвиженец Борис Филатов, за которого проголосовали 56,66% избирателей.

Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий. Читайте такжеКорбан обвинил людей Вилкула в наглой фальсификации выборов на 3 округах Днепропетровщины Ближайший соперник Филатова, самовыдвиженец Светлана Епифанцева, набрала 18,52% голосов избирателей.

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