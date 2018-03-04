Полиция отпустила всех задержанных в палаточном городке активистов

По информации нардепа, подозрение предъявили одному задержанному, бывшему бойцу добровольческого батальона "Донбасс" Николаю Чудовскому.

Правоохранители отпустили всех активистов, задержанных в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве. Об этом в Facebook сообщил народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев.

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"Всех 112 захваченных при нападении на лагерь движения "Визволення" активистов выпустили из полицейских участков. Уважение всем полицейским в Шевченковском и Печерском райотделах, кто проявил человеческое отношение к политзаключенным", – написал он.

По информации нардепа, подозрение предъявили одному задержанному, бывшему бойцу добровольческого батальона "Донбасс" Николаю Чудовскому, который до войны на Донбассе был инструктором МВД по пулевой стрельбе.

"Ему инкриминируют избиение пятерых спецназовцев под Радой во вторник", – уточнил Соболев.

Ранее сообщалось, что с самого утра полиция в соответствии с решением суда должна была проводить следственные действия в палаточном городке под Верховной Радой. Однако протестующие начали оказывать сопротивление правоохранителям. Произошли столкновения, в результате которых, по информации движения "Вызволення", госпитализированы 11 участников протестной акции. Также сообщалось, что в результате столкновений пострадали семеро полицейских.

Отмечалось, что в результате столкновений правоохранители задержали более 100 человек. Также сообщалось, что в палаточном городке митингующих изъяли 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин.