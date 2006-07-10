Ульянченко продолжает дело Жовтяка

Глава Киевской государственной областной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО не исключает, что встанет вопрос о доплате за некоторые ранее проданные земельные участки в области. Об этом, недавно приступившая к выполнению обязанностей губернатора, В.УЛЬЯНЧЕНКО рассказала в интервью еженедельнику «Профиль», опубликованному сегодня.

«Есть абсолютно правильное решение облсовета о том, что мы должны полностью пересмотреть вопрос оценки земли, потому что земля вблизи столицы должна иметь свою адекватную цену. И зарабатывать на этом отдельным частным компаниям, традиционно этим занимающимся, больше не придется. Мы эту практику поломаем. Должен быть нормальный рынок земли. Этот процесс тоже станет публичным. Облсовет создал комиссию, которая будет заниматься оценкой земли, мы должны посмотреть на то, как и по какой цене уходили земельные участки до нас. И вполне возможно, что речь пойдет о необходимости доплаты за определенные участки», отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

«Мы проведем аудит земли. Первое, что должно помочь в оздоровлении ситуации, — мы попытаемся все земельные решения сделать публичными. И это даст нам возможность уйти от закрытых коррупционных схем. В дальнейшем мы бы хотели заниматься не продажей земли отдельными кусочками, а утверждением комплексных проектов использования земли. Естественно, на открытой конкурсной основе», подчеркнула В.УЛЬЯНЧЕНКО. Для этого, по ее словам, необходимо разработать план перспективного развития области.

Как отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО, злоупотребления при продаже земли, является серьезной проблемой.

«И дело тут не только в том, что многие государственные чиновники нечисты на руку. У нас очень несовершенно земельное законодательство. И законодательные лазейки, конечно, очень серьезно используются для злоупотреблений», отметила губернатор.

В.УЛЬЯНЧЕНКО также проинформировала, что ею «уже издано распоряжение для руководителей районных администраций — прекратить заниматься сейчас вопросами сдачи в аренду или перевода сельскохозяйственных земель в нецелевое использование. Особенно тех, которые находятся вне территории населенных пунктов».

Справка УНИАН. Как известно, предшественник В.УЛЬЯНЧЕНКО, бывший губернатор Киевщины Евгений ЖОВТЯК причиной своего увольнения неоднократно называл именно проблемы, связанные с земельной сферой. При этом Е.ЖОВТЯК утверждал, что созданная им в области комиссия выявила незаконное выделение в регионе более чем 12 тысяч гектаров земли. Бывший губернатор называет одной из причин своего увольнения земельный интерес лиц, „имеющих влияние на принятие кадровых решений”

24 мая 2006 года Указом Президента Украины Е. ЖОВТЯК освобожден от должности председателя Киевской облгосадминистрации, в тот же день на должность председателя Киевской облгосадминистрации была назначена Вера УЛЬЯНЧЕНКО, которая 4 июля 2006 года приступила к выполнению своих обязанностей.