«Самопомич» хочет начать переговоры по коалиции уже завтра

Об этом говорится в обнародованном заявлении, в котором партия озвучила готовность приступить к переговорам относительно формирования коалиции.

«Народ дал право проукраинским силам на формирование коалиции. Исходя из интересов украинского народа, мы отстаиваем единство деятельности политических сил в парламенте», - говорится в заявлении.

«Самопомич» также призвала другие проукраинские партии немедленно приступить к переговорам и начать этот процесс не позднее 30 октября. «Самопомич» уже определила своих делегатов для таких переговоров», - отмечают в партии.

Как сообщал УНИАН, «Самопомич» заявляет, что текст коалиционного соглашения должен быть совместным продуктом участников коалиции. Партия подчеркивает, что в руководящих органах коалиции участники коалиции должны иметь равное представительство, а также иметь право вето в отношении отдельных вопросов.

Также в заявлении «Самопомич» подчеркивает, что коалиционное соглашение должно включать конкретные мероприятия по каждому направлению реформ и базироваться на предвыборных программах политических сил; задачей коалиции является формирование правительства и совместное с правительством определение приоритетов его деятельности; главным принципом формирования правительства является профессионализм, а не квотный принцип; премьер-министр должен быть персонально ответственным за формирование правительства и деятельность его правительства.

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Среди принципов формирования коалиции, которых будет придерживаться «Самопомич» во время переговоров, указано, что к формированию коалиции должны быть приобщены исключительно фракции в парламенте, и что цель и задачи коалиции никоим образом не могут ограничивать полномочия депутатов в законодательном процессе.

Также в партии заявляют, что процесс формирования коалиции должен быть инициированным и происходить публично, и что обсуждение кандидатур на должности министров и руководителей других центральных органов исполнительной власти, а также других государственных органов со специальным статусом должно быть тоже публичным.

«Самопомич» подчеркивает, что считает «неприемлемым участие в коалиции депутатов, которые голосовали за «законы 16 января».