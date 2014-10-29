Тимошенко заявила, что "Батькивщина" готова к участию в коалиции в новой Раде

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляет, что ее политическая сила готова к участию в коалиции в новой Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тимошенко сказала во время пресс-конференции.

“Партия “Батькивщина” готова к участию в коалиции демократических сил в новоизбранной Верховной Раде”, - подчеркнула она.

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Тимошенко отметила, что выступает за разработку единого коалиционного соглашения и объединения в коалиции пяти партий.

“Коалиция должна формироваться на твердых, четких принципах. И она должна объединять все пять демократических партий, избранных в парламент”, - сказала Тимошенко.

Отвечая на вопрос относительно проектов предложенных ранее коалиционных соглашений, Тимошенко отметила, что ее команда уже ознакомилась с предложениями относительно коалиционного соглашения от «Блока Петра Порошенко» и от “Народного фронта”.

“Все эти предложения являются очень важными, и нам совместными усилиями нужно создать единое коалиционное соглашение, которое учтет все предложения“, - сказала лидер “Батькивщины” и отметила единство демократических сил.

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«Кроме стратегических приоритетов проект коалиционного соглашения должен также зафиксировать четкий антикризисный план действий на ближайшую зиму: как выжить стране, как пережить этот кризис”, - сказала Тимошенко.

По ее словам, необходимо немедленно определиться с тем, как обеспечить тепло в жилых домах, школах, детсадах и больницах, как своевременно выплачивать зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты. “И как всем совместно обеспечить стабильность гривны”, - подчеркнула Тимошенко.

Она подчеркнула, что альтернативы созданию коалиции демократических сил в новом парламенте не существует.

Как сообщал УНИАН, по данным обработки более 98% протоколов с результатами голосования на внеочередных парламентских выборах, партию “Народный фронт” поддержали 22,16% избирателей, “Блок Петра Порошенко” - 21,82%, Объединение “Самопомич” - 11%, Оппозиционный блок - 9,36%, Радикальную партию - 7,45%, ВО “Батькивщина” - 5,68%.