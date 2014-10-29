В партии Порошенко настаивают, что их фракция будет основой парламентской коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге руководитель избирательного штаба партии “Блок Петра Порошенко” Виталий Ковальчук.

“Независимо от того, какие дискуссии на сегодня происходят между будущими субъектами коалиции, фракция “Блок Петра Порошенко” будет основой этой коалиции”, - подчеркнул он.

Ковальчук отметил, что фракция «Блока Петра Порошенко» “будет самой многочисленной в парламенте восьмого созыва”.

Читайте такжеПартия Яценюка предлагает назвать коалицию "Европейская Украина"“Относительно конкретных персоналий и конкретных должностей, то еще рано говорить, потому что сегодня мы должны определить самое главное - на каких принципах будет коалиция, и каким образом будет взаимодействовать Верховная Рада, правительство и президент для того, чтобы мы могли успешно реализовать все предусмотренные, в том числе «Стратегией-2020», которую представил президент Украины Петр Порошенко, чтобы уже через 5 лет - в 2020 году - у Украины появился шанс для того, чтобы подать заявку на членство в Европейском Союзе”, - подчеркнул Ковальчук.

Он считает, что необходимо приложить все усилия для достижения консенсуса при заключении коалиционного соглашения, а не компромисса.

По словам руководителя штаба, необходимо определить все те вопросы, которые объединяют политические силы, которые хотят войти в коалицию.