Партия Порошенко сократила отрыв от "Народного фронта" – данные 98% протоколов

Как передает корреспондент УНАН, по данным обработанных протоколов, партию “Народный фронт” поддержали 22,16% избирателей, “Блок Петра Порошенко” — 21,82%, Объединение “Самопомич” — 11%, Оппозиционный блок - 9,36%, Радикальная партия — 7,45%, ВО “Батькивщина” - 5,68%.

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Всего посчитано 15 млн. 471 тыс. 864 голоса.