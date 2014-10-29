Партия Порошенко сократила отрыв от "Народного фронта" – данные 98% протоколов
10:18, 29 октября 2014Политика
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По состоянию на утро 29 октября в Центральной избирательной комиссии обработано 98,01% электронных протоколов участковых избирательных комиссий.
Сейчас в Раду проходят 6 партий / УНИАН
Как передает корреспондент УНАН, по данным обработанных протоколов, партию “Народный фронт” поддержали 22,16% избирателей, “Блок Петра Порошенко” — 21,82%, Объединение “Самопомич” — 11%, Оппозиционный блок - 9,36%, Радикальная партия — 7,45%, ВО “Батькивщина” - 5,68%.
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Всего посчитано 15 млн. 471 тыс. 864 голоса.
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