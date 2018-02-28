Порошенко посоветовал Польше не указывать, каких героев должна почитать Украина

Украина не требует, чтобы ей говорили, каких украинских героев должны чтить, а каких нет. Так же Украина не советует, кого Польша должна чтить, а кого нет.

Украина не нуждается в том, чтобы ей указывали на то, каких героев ей следует почитать, так же она не делает подобные указания и другим государствам. Об этом президент Петр Порошенко заявил в ходе пресс-конференции в Художественном арсенале в Киеве.

Читайте такжеВ Польше признали, что украинской части скандального закона об ИНП нужна большая умеренность

"Мы не нуждаемся, чтобы нам кто-то говорил, каких украинских героев мы должны чтить, а каких нет. Мы сами разберемся. Так же мы никому не советуем, кого Польша должна уважать, а кого нет", - заявил Порошенко, передает ЕвроПравда.

Президент убежден, что практика запретов на въезд или замораживания исследований является ошибочной.

"Политики должны смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам. Если мы будем придерживаться этой концепции, все у нас будет хорошо с Польшей", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер Павел Розенко 16 февраля находился с визитом в Варшаве, где провел переговоры со своим польским коллегой Пйотром Глинским относительно скандального закона об институте национальной памяти.

17 февраля в Польше заявили, что "глубоко разочарованы" результатами переговоров между украинским и польским вице-премьерами, поскольку Киев до сих пор не принял решение по вопросу отмены моратория на эксгумацию польских захоронений в Украине.

В МИДе Украины считают необоснованным заявление о "глубоком разочаровании".

Президент Петр Порошенко заявил, что странам надо делать все возможное, чтобы убирать с повестки дня чувствительные исторические вопросы.