В польском МИДе заявили, что война на Донбассе угрожает безопасности Польши

Там отметили, что Польша придает большое значение соблюдению принципа суверенитета и территориальной целостности стран.

Польша выступает за развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе, потому что это важно для ее собственной безопасности. Об этом, выступая на брифинге в Совете Безопасности ООН, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Читайте такжеРоссия много инвестировала в эту войну и не уйдет с Донбасса быстро и легко - американский генералГоворя об Украине после завершения министерских дебатов в Совете Безопасности ООН, Чапутович отметил, что было бы хорошо, если бы ООН тоже участвовала в решении конфликта на Востоке Украины, направив на этот участок миротворческие силы, сообщает PAP. "По этому вопросу трудно достичь соглашения, но работа продолжается ... Польша является одной из самых активных стран в этой области, потому что ситуация в Украине очень важна для безопасности нашей страны", – сказал Чапутович.

Министр отметил, что Польша придает большое значение соблюдению принципа суверенитета и территориальной целостности, вспомнив о действиях России за рамками принципов международного права, таких как аннексия Крыма и поддержка боевиков на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко заявил, что Украина инициирует введение миротворческой миссии ООН на Донбассе. Однако такую инициативу в Кремле встретили скептически. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на развертывание полноценной миротворческой миссии и создание администрации ООН на временно оккупированном Донбассе.

Ранее заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что миротворческая миссия под эгидой ООН на Донбассе должна стать одной из самых мощных за всю историю ООН.