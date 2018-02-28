Журналисты проверили арестованные имения бывших министров Януковича (видео)

Пока не начато ни одного судебного дела, министры-беглецы удерживают дома, отправляя деньги из Европы через различные фирмы.

Имения бывших чиновников из окружения Виктора Януковича сейчас стоят ухоженные, под охраной и без коммунальных долгов. Журналисты проехались по селам под Киевом, где жили министры в 2014, а после Майдана усадьбы которых захватывали активисты, которые мечтали о конфискации недвижимости государством.

Как сообщает ТСН, в селе Дмитровка четвертую зиму не видит своего хозяина имение Сергея Арбузова. Двор усадьбы пустой, но ухоженный, видно следы чистки снега, дом отапливается, но на чужих никто не реагирует и на звонки в домофон не отвечает. Официально имение взято под арест, но за коммунальные услуги платит собственник – по крайней мере, так утверждают в сельсовете. Соседи же рассказывают, что за хозяйством вроде следят двое местных, каждый из которых получает до 4 тыс грн в месяц.

Деревянная дача на двух гектарах в селе Петровка до сих пор принадлежит дочери экс-министра обороны Павла Лебедева, который, по сообщениям россиян, сейчас застраивает Крым. Летом 2014 года в его дом зашли майдановцы, а сейчас во двор не пускают русскоязычные лица в камуфляже.

За забором длиной до 300 метров в селе Романов притаился особняк экс-главы МВД Виталия Захарченко. Во время Майдана его дважды пикетировали, а потом внутрь попадали лишь следователи, которые арестовали имущество.

В Генпрокуратуре подтверждают, что удерживают доме министры-беглецы, а деньги поступают из Европы через различные фирмы. "В большинстве случаев оплата происходит на территории Украины, но откуда они поступают – это выясняется. Для государства это плюс, что государство не несет расходов на содержание того имущества, которое будет конфисковано по решению суда", - пояснил следователь ГПУ Сергей Горбатюк.

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Однако дома далеко не всех власть предержащих эпохи Януковича постигла такая судьба. Поместье Раисы Богатыревой в соседнем с Захарченко селе Подгорцы никто из майдановских активистов не трогал. Так же туда не приезжали и следователи – по крайней мере соседи их не видели и не слышали об этом. "Она с собаками гуляла, с внуками, сделала линию вот эту – вместо алюминиевых, повесили кабель. Называется линия Богатыревой. Человек живет – приезжает, наблюдает", - говорят односельчане. Муж Богатыревой вовремя платит и за все услуги которые предоставляют в закрытом коттеджном городке – это подтверждает и охрана.

Следователи не имеют статистики, сколько имений людей из окружения Януковича, сейчас находятся под арестом, но доподлинно известно, что никакого заочного судебного процесса о хищении госимущества по состоянию на сейчас не начато. Последние три месяца следствие вообще остановилось. "Следователи прокуратуры утратили полномочия по расследованию дел в отношении бывших высокопоставленных чиновников. 14 декабря передали дела к НАБУ, НАБУ вернули обратно. Затем генпрокурор снова передам нам. Дела скачут туда-сюда", - рассказал Горбатюк. Тем временем срок давности для расследований резонансных дел понемногу сбегает. Поэтому если в ближайшие 11 лет ничего не изменится, то бывшие беглецы ценное имущество смогут себе спокойно, а главное законно вернуть.

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