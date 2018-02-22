Трещины на стенах и потолках: что происходит в Межигорье после побега Януковича (видео)

По словам смотрителя, Януковича обманывали при строительстве дома и использовали некачественные материалы.

Ровно четыре года назад люди впервые зашли в Межигорье после побега Януковича.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Сейчас в Межигорье продолжают жить страусы, которых стало в два раза больше, строят монастырь, который там был еще тысячу лет назад. Уже построили здание, на которое потратили 1,5 миллиона гривень.

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Зато во во многих помещениях глобально трещат стены и потолки. По словам смотрителя, Януковича обманывали при строительстве дома и использовали некачественные материалы. Поэтому некоторые комнаты закрывают на ремонт.

В то же время имущество пока все еще арестовано. В ГПУ пояснили, что дело тормозят адвокаты Януковича.

Ранее сообщалось, что пока только территория "Межигорья" принадлежит государству, а расположенные на ней здания пока принадлежат компании "Танталит" и экс-президенту Виктору Януковичу. В то же время все эти здания находятся под арестом в рамках уголовного производства.