Социолог объяснил, почему "Свобода" не проходит в Раду, несмотря на хорошие показатели экзит-поллов

Разница в показателях ВО "Свобода" по данным экзит-поллов и данным обработки протоколов Центральной избирательной комиссией не является таковой, которая создана искусственно.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал учредитель Социологической группы «Рейтинг» (Rating Group Ukraine) Игорь Тищенко.

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"Дело в том, что мы делали экзит-пол в 2012 году. Тогда "Свобода" по экзит-поллам имела 12%, а по результатам выборов - 10%. Мы видим, что ситуация повторяется. Тогда объяснение мы нашли в том, что избиратели "Свободы" более желают отвечать на вопросы социологов, нежели другие. Соцопрос - это добровольный процесс, человек может отказываться, и за счет этих отказов могут немного отличаться социологические опросы от результатов выборов. Наверное, в этом году такая же проблема. Это не впервые, это происходит вторые выборы подряд, когда "Свобода" по данным экзит-поллов получает больше, чем по данным ЦИКа", - сказал он.

Тищенко напомнил, что согласно результатам соцопросов до выборов, "Свобода" получала около 4%, по экзит-поллам она получила более 5,5%, а по данным ЦИК - 4,7%.

"Это связано с тем, что люди некоторые отказываются принимать участие в опросах, они не доверяют, боятся, есть разные причины, но они отказываются, а избиратели "Свободы" и "Самопомочи", наоборот, не боятся принимать участие в опросах, поэтому их в опросах больше получается", - сказал Тищенко.

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Как сообщал УНИАН, согласно данным Международного exit-poll, в Верховную Раду по результатам внеочередных выборов проходили «Блок Петра Порошенко» - 22,2% голосов избирателей, «Народный фронт» - 21,8%, «Самопомич» - 14,2%, «Оппозиционный блок» - 7,8%, Радикальная партия - 6,4%, ВО «Свобода» - 5,8%, ВО «Батькивщина» - 5,6%.

После обработки Центральной избирательной комиссией 90,02% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 5-процентный барьер преодолевают 6 партий: "Народный фронт" на выборах набирает 22,16%, партия “Блок Петра Порошенко” - 21,77%, “Самопомич” - 10,96%, “Оппозиционный блок” - 9,35%, Радикальная партия - 7,46%, “Батькивщина” - 5,7%. Результат "Свободы" - около 4,7%.