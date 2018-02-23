Главный "декоммунизатор" Украины Вятрович увидел советское наследие в названии "Верховная Рада"

По словам Вятровича, для Института - это новый вопрос.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявляет, что возможное изменение названия парламента «Верховная Рада Украины» требует обсуждений.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, не будет ли инициировать Институт изменение названия парламента «Верховная Рада Украины» на «Национальное собрание».

«Мы об этом еще не думали. Хотя, возможно, что название «Верховная Рада Украины», является, в известной степени, советским наследием. Я думаю, что это еще требует каких-то дискуссий, обсуждений. Для нас это новая идея», - отметил он.

Ранее Вятрович заявил, что киевская власть должна быть более активной в демонтаже памятников, которые подпадают под действие закона о декоммунизации.