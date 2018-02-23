Вятрович призвал киевскую власть быть активнее в демонтаже памятников, которые нужно декоммунизировать

Руководитель УИНП сетует, что до сих пор не демонтированы скульптурная группа под так называемой "аркой Дружбы народов" и советский герб на щите Родины-матери.

Киевская власть должна быть более активной в демонтаже памятников, попадающмх под действие закона о декоммунизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, выступая с публичным отчетом о проведенных мероприятиях, выполненных задачах и результатах, а также использованных средствах государственного бюджета институтом в 2017 году.

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Он отметил, что в Украине «в контексте декоммунизации те памятники, которые подпадали под действие закона о декоммунизации, в абсолютном большинстве демонтированы».

В то же время, Вятрович сетует, что «к сожалению, в этом контексте остается пожелать еще более активной работы киевской власти, потому что до сих пор не демонтирован памятник Щорсу, до сих пор не демонтированы скульптурная группа под так называемой «аркой Дружбы народов» и советский герб на щите Родины-матери».