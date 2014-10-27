ПАСЕ ожидает от новой Рады быстрого внедрения реформ
16:25, 27 октября 2014Политика
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Председатель делегации Парламентской ассамблеи и Совета Европы Кристофер Чоп заявил, что новоизбранная Верховная Рада 8-го созыва должна работать быстро для реализации реформ в государстве.
REUTERS
Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на заявление организации.
По словам Чопа, ПАСЕ и Венецианская комиссия готовы помочь Украине в работе над реформами.
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В заявлении также отмечается, что процесс голосования на выборах 26 октября был хорошо организован, хотя и были выявлены некоторые процессуальные нарушения, в том числе во время подсчета голосов и на первых этапах подсчета голосов.
Раньше Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) и ОБСЕ заявили, что в Украине состоялись демократические выборы, в соответствии с международными стандартами.
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