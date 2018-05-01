Вехи недели. Рада обновляется, газ ожидается, Путин угрожает

Парламентские выборы состоялись. Экзит-поллы, проведенные несколькими социологическими компаниями и телеканалами, свидетельствуют, что 5-процентный барьер преодолевают семь политических сил, но окончательные итоги волеизъявления Центризбирком обещает подвести не позднее 10 ноября. Низкая явка избирателей и высокий процент сомнительных персонажей, получивших мандат по мажоритарным округам – общие для страны особенности. В партийном зачете триумфаторы и неудачники избирательной кампании определились уже сегодня. Начнем с последних.

В украинском парламенте восьмого созыва больше не будет коммунистов – достойное завершение политики, исповедуемой КПУ в последние годы. У Петра Симоненко и его соратников не нашлось покровителей, способных вытянуть из электорального болота. Левый фланг украинской политики может привлечь повышенное внимание по причине своей пустынности и перспективы развития новых проектов.

«Сильная Украина» проиграла «Оппозиционному блоку» борьбу в медиа-пространстве, похоже, она оказалась слишком метросексуальной и непонятной для жителей Донбасса. Поражение «Гражданской позиции» спровоцировала ее вялая избирательная кампания: партия, нашедшая общий язык с «Демократическим альянсом», оказалась неспособной донести свои ценности до избирателей.

Если показатели «Блока Петра Порошенко» оказались ниже ожидаемых, не помогло партии и президентское соло в «день тишины», то другие обитатели пьедестала почета Верховной Рады восьмого созыва имеют немало поводов для радости. «Народному фронту» удалось прыгнуть выше головы, подтвердив реноме партии власти и правильность линии на премьерство Арсения Яценюка. «Самопомощь» сумела стать «партией надежды», которой значительная часть избирателей делегировала право строить светлое будущее от своего имени.

«Оппозиционный блок» предсказуемо оперся на «региональный фундамент» в базовом электоральном регионе и имеет перспективы значительного усиления позиций за счет депутатов-мажоритарщиков. Радикальная партия Ляшко преодолевает 5-процентный барьер с меньшим, чем ожидалось, результатом, а «Батькивщина» и «Свобода» балансируют на грани получения парламентской прописки.

Украину определенно ожидает всплеск парламентаризма в том смысле, что двум партиям власти – «БПП» и «Народному фронту» - придется не диктовать друг другу условия, а договариваться о сотрудничестве. Ситуация несколько непривычная для наших политиков, но глубина политического и экономического кризиса, переживаемого Украиной, вынудит государственных мужей искать общий язык. Нарочитая решимость Петра Порошенко способствовать формированию коалиции вряд ли способна скрыть отсутствие чувства глубокого удовлетворения результатами выборов в партии президентского имени. Арсений Яценюк, в свою очередь, заметно воспрянул после объявления итогов голосования и вряд ли намерен расставаться с премьерским портфелем.

Россия по очевидным причинам не стала делать подарок украинскому правительству подписанием временного соглашения о поставках газа. В Москве не только всеми силами подчеркивают, что никуда не торопятся, но и готовы играть на противоречиях между украинскими президентом и премьером, способствуя генерации таких противоречий, в случае их отсутствия. Поэтому газовые договоренности будут неизменно пахнуть большой политикой.

Представителям украинской политической элиты следует подробно изучить «Валдайскую речь» Владимира Путина. Хотя она была произнесена перед преимущественно иностранными экспертами, в ней было уделено много времени не только нарастающему хаосу в миропорядке, но и ситуации вокруг Украины. Ничего обнадеживающего для нашей страны хозяин Кремля не сказал, поэтому от него можно практически в любой момент ожидать новой эскалации по всей протяженности российско-украинской границы.

Евгений Магда