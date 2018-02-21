Прокуроры просят допросить Порошенко по делу о госизмене Януковича по видеосвязи

Допрос президента должен начаться в 14:00. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что доводы прокурора необоснованны.

Прокурор Руслан Кравченко зачитал ходатайство о допросе президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича не в зале Оболонского райсуда Киева, а дистанционно.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходатайстве прокурор отметил, что об этом просили в Администрации президента. В АП мотивируют это вопросами безопасности и тем, что специальные охранные мероприятия в суде негативно повлияют на работу суда.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что дистанционный допрос - это "позор для президента".

Читайте такжеСколько конфискованных денег Януковича осталось в бюджете: отчет Госказначейства

Он добавил, что сегодня все посетители прошли досмотр на безопасность, и поэтому аргументы прокурора безосновательны, а в АП хотят "уберечь президента от позора".

Допрос Порошенко должен начаться в 14:00.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, возле Оболонского суда Киева усилены меры безопасности. Здание суда по периметру оцеплено нацгвардейцами, также присутствуют сотрудники Управления государственной охраны, имеются автомобили полиции.

Кроме президента, в суде также будет свидетельствовать постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, во времена аннексии Крыма занимавший должность посла Украины в России.

Сегодня коллегия судей завершит допрос свидетелей стороны обвинения по делу о госизмене Януковича.