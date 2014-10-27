Минюст выложил в открытый доступ список люстрированных чиновников

«Министерство юстиции создало люстрационный реестр. Каждый желающий может зайти на сайт Минюста и увидеть фамилии тех лиц, которые были уволены с государственной службы за то, что они не соответствуют требованиям Закона об очищении власти», — сообщил Министр юстиции Павел Петренко, пишет proIT.

По его словам, список люстрированных чиновников уже начал наполняться за счет служащих, которые должны быть освобождены в десятидневный срок с момента вступления в силу закона.

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«Первая группа лиц была освобождена Правительством на основании этого закона. Сейчас мы ждем информацию от других ведомств, так как уже скоро заканчивается десятидневный срок определенных законом для освобождения тех должностных лиц, которые попадают под так называемую «трудовую» люстрацию», — отметил министр юстиции.

Он также напомнил, что на прошлой неделе Министерство юстиции объявило публичный отбор кандидатов в Общественный Совет при Министерстве юстиции, который будет заниматься рассмотрением жалоб и заявлений наших граждан по конкретным госслужащим, которые будут проходить люстрационную проверку.

Ранее министр юстиции заявлял, что под люстрацию попадет не катастрофическое количество людей.