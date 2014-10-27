ENEMO: выборы прошли прозрачно и соответствовали международным стандартам

Об этом глава миссии Срджан Павличич сказал сегодня на брифинге в Киеве. «Организацией задействовано 206 краткосрочных наблюдателей для мониторинга досрочных выборов в Верховную Раду», - отметил он.

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«Мониторинг охватывал все этапы процесса голосования, в частности открытие участков, голосование. Подсчет голосов и подведение итогов на избирательных участках и ОИК. Мы наблюдали за открытием 101 избирательного участка, в общем наблюдатели посетили 1250 избирательных участков. Наблюдали за подсчетом голосов на 99 избирательных участках», - сообщил Срджан Павличич.

Также он отметил, что перед выборами наблюдатели сети провели 108 встреч с различными участниками избирательного процесса. «Дополнительную информацию мы собирали о работе территориальных избирательных комиссий и на основании отчетов, полученных от наблюдателей. Предварительный вывод ENEMO заключается в том, что голосование 26 октября проходило прозрачно и эффективно, в целом в соответствии с международными стандартами».

«Определенные нарушения, которые не имели значительного влияния на результаты, были отмечены в основном во время предвыборной кампании», - отметил глава миссии ENEMO.

Также, по его словам, были зафиксированы определенные случаи физического насилия в отношении кандидатов в народные депутаты, и они "бросали тень" на главным образом прозрачную и качественную кампанию.

«ЦИК прилагала огромные усилия для того, чтобы провести выборы и позволить избирателям отдать свои голоса в условиях сложной политической ситуации, в непростых условиях обеспечения безопасности и сжатые, в связи с характером этих выборов, сроки», - констатировал Срджан Павличич.