КИУ зафиксировал 805 нарушений в ходе избирательного процесса

Об этом сообщил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель, передает радио "Свобода". Впрочем, более 85% из них - это технические вопросы и процедурные моменты, что никак не повлиять на демократичность и правомерность хода голосования и результатов.

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«Речь идет о технических, непринципиальных и незначительных нарушениях. К примеру, неверно размещены информационные материалы, несвоевременно открытые участки. Были отдельные факты агитации на избирательных участках. Но они носили несистемный характер», - сообщил Алексей Кошель.

По его словам, эти выборы стали первыми, в ходе которых большинство нарушений выявляли и исправляли на месте. При этом он добавил, что наиболее проблемными являются выборы мажоритарных кандидатов, именно на это голосование приходится 90% нарушений.

Эксперт КИУ Наталья Линник перечислила также более весомые нарушения избирательного законодательства: случаи подкупа избирателей, повторного голосования - «карусели», вмешательства в работу окружных и избирательных комиссий представителей «спортивной внешности», препятствование деятельности наблюдателей.