Волкер: миротворцы станут лучшим вариантом для защиты русскоязычного населения Донбасса

16:52, 17 февраля 2018
Политика
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УНИАН

Дипломат подчеркнул, что на Донбассе происходит «горячая война».

«Люди все еще гибнут каждый день. Важно это помнить. И гуманитарная ситуация для людей ужасная, поэтому она имеет неотложный характер. Россия заявляет, что ей не безразличны люди на востоке Украины, уверяет, что хочет защитить русскоязычное население и утверждает, что именно поэтому она поддерживает (свои) усилия там», - отметил Волкер.

«Самое лучшее, что мы можем сделать для защиты людей, обеспечения безопасности и создания мира, будет заключаться во введении миротворческой силы с мандатом ООН в регионе, которая реально прекратит конфликт и создаст условия, при которых Минские соглашения смогут быть полностью реализованными», - подчеркнул спецпредставитель США.

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