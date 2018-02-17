Нацассоциация адвокатов возмущена действиями военных прокуроров при задержании замначальника Киевской таможни

Во время следственных действий в отношении заместителя начальника Киевской городской таможни Юрия Коваленко, работники Военной прокуратуры Киевского гарнизона обыскали вещи адвоката, запретили применение технических средств фиксации нарушений сотрудников военной прокуратуры и применили силу.

Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины утвердил обращение к Главному Военному прокурору Украины Анатолию Матиосу и Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко о недопустимости незаконных действий работников Военной прокуратуры Киевского гарнизона.

Об этом сообщила адвокат Лариса Криворучко.

По ее словам, во время следственных действий в отношении ее подзащитного – заместителя начальника Киевской городской таможни Юрия Коваленко, работники Военной прокуратуры Киевского гарнизона обыскали ее вещи адвоката, запретили применение технических средств фиксации нарушений сотрудников военной прокуратуры и применили к ней силу. Кроме того, были нарушены права на защиту ее подзащитного.

Напомним, Криворучко заявила, что обвинения в коррупции в отношении заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Юрия Коваленко не имеют под собой никаких оснований и по своей сути являются провокацией. По ее словам, следователи военной прокуратуры не нашли никаких доказательств совершения ее подзащитным коррупционных правонарушений. Однако это не помешало им задержать Коваленко. Формальной причиной задержания Коваленко стало обнаружение у него дома 200 долларов, которые были "найдены" спустя час после задержания.

"Протокол задержания в порядке ст.208 УПК Украины: открыт – 30 января в 23:40, закрыт 31 января в 00:38. А обыск по месту жительства завершился только 31.01.2018 в 00:57. Т.е. событие, на которое ссылается следователь как основание задержания – не наступило, что подтверждается протоколом обыска. Как можно задерживать человека на основании того, чего еще нет?", - рассказала Криворучко.