Реакция Запада на выборы в Украине: однозначная победа проевропейских сил, но впереди еще много работы

Посол США в Украине Джеффри Пайетт и посол США при ОБСЕ Дэниел Беер оценивают сегодняшнее голосование на выборах в Верховную Раду как еще один шаг на демократическом пути Украины.

Об этом говорится в их заявлении об украинских парламентских выборах, текст которого передан УНИАН Отделом прессы, образования и культуры Посольства США.

«Сегодня мы имели честь наблюдать украинскую демократию в действии, когда страна, второй раз за год, пошла на избирательные участки - на этот раз проголосовать за новый парламент», - отмечают американские дипломаты.

«В течение нескольких часов представители Посольства посетили десять избирательных участков по всему Киеву, чтобы увидеть, как разворачиваются события в этот исторический день. Сотрудники избирательных комиссий, наблюдатели и граждане, с которыми мы общались, радостно обсуждали подготовку к выборам и были полны энтузиазма относительно возможности снова проголосовать за перемены. Атмосфера была оптимистичной и позитивной», - говорится в заявлении.

Как отметили Пайетт и Беер, «сегодняшнее голосование является еще одним шагом на демократическом пути Украины».

«Мы приветствуем всех, кто в стране и по всему миру смог проголосовать, и ждем оценку сегодняшнего голосования местными и международными наблюдателями», - подчеркнули дипломаты.

При этом отмечается, что ОБСЕ планирует дать предварительную оценку на пресс-конференции в понедельник, во второй половине дня, в Киеве.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц считает, что досрочные парламентские выборы в Украине - это сигнал для демократического прогресса.

"Выборы в Украине являются сигналом для демократического прогресса; теперь нужны решительные реформы", - написал Курц в Твиттер.

Премьер-министр Канады Стивен Харпер поздравляет украинский народ с проведением досрочных парламентских выборов, которые являются "важным шагом в процессе укрепления демократии".

Об этом говорится в заявлении канадского премьер-министра, распространенном канадским правительством по поводу проведения в Украине внеочередных парламентских выборов 26 октября.

“От имени правительства Канады я хотел бы поздравить народ Украины с тем, что второй раз в 2014 году он осуществил свои основные демократические права. Сегодняшние выборы являются важным шагом в процессе укрепления демократии в Украине, и люди продолжают демонстрировать стойкость, мужество и преданность делу построения для себя более мирной и процветающей страны перед лицом военной агрессии со стороны путинского режима, который пытается лишить их этого права", - говорится в заявлении.

Харпер отметил, что у лидеров Украины впереди еще много работы для обеспечения экономической, социальной и политической стабильности для страны. "Канада будет продолжать гордо стоять бок о бок с украинским народом, который наметил новый курс истории, который является мирным, и где Украина признана всеми народами как свободная, демократическая и суверенная", - заверил премьер-министр Канады.

Генсек Совета Европы Торбйон Ягланд приветствовал парламентские выборы в Украине, которые продемонстрировали стремление украинского народа к миру, демократии и единству страны.

Речь об этом идет речь в соответствующем заявлении генсека СЕ, переданном агентству УНИАН в воскресенье.

“Хотя окончательные итоги еще уточняются, сегодняшние выборы были ясным выражением стремления украинского народа к миру, демократии и единству страны. Я приветствую приверженность президента Порошенко и премьер-министра Яценюка к демократическим реформам, которая была поддержана большинством избирателей", - заявил Ягланд.

Экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявляет, что внеочередные парламентские выборы в Украине стали победой проевропейских и реформаторских сил.

"Это выглядит как громкая победа проевропейских и реформаторских сил на выборах в Украине. Надеюсь, что окончательные результаты это подтвердят", - написал Бильдт в Твиттере.