Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности Бакулина

Также дано согласие на задержание и представление относительно меры пресечения.

Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности, предоставлении согласия на задержание, представление об избрании меры пресечения народному депутату от «Оппозиционного блока» Евгению Бакулину.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

«Представления направлены в Верховную Раду Украины», - отметила Сарган.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года Луценко заявлял, что готовится представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина.

Читайте такжеГПУ будет просить Раду привлечь депутата Бакулина к уголовной ответственности «В рамках дела о нефтебуровых вышках показания Кацубы, который пошел на сделку со следствием, дают нам полную возможность готовиться привлекать к уголовной ответственности народного депутата Бакулина», - сказал тогда Луценко.

Бывшего заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу подозревают в причастности к присвоению 449,9 млн грн компании.

2 февраля Луценко сообщил, что на следующей неделе Генеральная прокуратура внесет представление на привлечение Бакулина к уголовной ответственности.