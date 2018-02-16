Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности Бакулина

15:36, 16 февраля 2018
Политика
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Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности Бакулина / фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

«Представления направлены в Верховную Раду Украины», - отметила Сарган.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года Луценко заявлял, что готовится представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина.

Читайте такжеГПУ будет просить Раду привлечь депутата Бакулина к уголовной ответственности «В рамках дела о нефтебуровых вышках показания Кацубы, который пошел на сделку со следствием, дают нам полную возможность готовиться привлекать к уголовной ответственности народного депутата Бакулина», - сказал тогда Луценко.

Бывшего заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу подозревают в причастности к присвоению 449,9 млн грн компании.

2 февраля Луценко сообщил, что на следующей неделе Генеральная прокуратура внесет представление на привлечение Бакулина к уголовной ответственности.

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