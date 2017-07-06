Луценко готовит представление в Раду о снятии неприкосновенности с Бакулина

Готовится представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Читайте такжеСледующее представление Луценко может быть на нардепа от "Оппоблока" - СМИ«В рамках дела о нефтебуровых показания Кацубы, который пошел на соглашение со следствием, дают нам полную возможность готовиться привлекать к уголовной ответственности народного депутата Бакулина», - сказал он.

На уточняющий вопрос УНИАН, означает ли это, что в ближайшее время соответствующее представление поступит в парламент, Луценко ответил: «Нет, в ближайшее время не будет, потому в ближайшее время парламент идет на каникулы. Поэтому я и сказал, что депутатов будем считать по осени».