Блок Петра Порошенко - 22,2

Народный Фронт - 21,8

Самопомощь - 14,2

Радикальная Партия Олега Ляшко - 6,4

Оппозиционный блок - 7,8

ВО "Свобода" - 5,8

ВО "Батькивщина" - 5,6

Партии "Громадянська позиция" Анатолия Гриценко, КПУ, "Сильная Украина" Серегя Тигипко и Правый Сектор набрали меньше 5% каждая и, согласно данным экзит-пола, не проходят в Верховную Раду следующего созыва.

Также смотрите результаты национального телевизионного экзит-пола и результаты Национального экзит-пола Рада-2014.

Организаторами проведения Международного экзит-пола являются 4 партнера: Правительство Канады, Социологическая группа «Рейтинг» (Украина), «Baltic Surveys»/The Gallup Organization (Литва), при поддержке Международного Республиканского Института (The International Republican Institute - IRI).

Методика сбора данных позволяет проанализировать информацию и предоставить окончательные результаты экзит-пола сразу после закрытия избирательных участков. Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме Крыма.

Экзит-полом было охвачено не менее 330 участков, выборка - около 20000 респондентов (в зависимости от явки). Допустимая погрешность результатов: для больших значений - не более 1,5%, для малых - не более 1%.

Избирательные участки для голосования отобраны случайным образом с соблюдением принципа равномерности.

Респонденты на участках отбирались в соответствии с шагом, который является неизменным в течение всего дня выборов. Опросы анонимные, респонденты самостоятельно заполняли анкеты (бюллетени) и опускали в специально изготовленные ящики. Всего на экзит-поле работали около 1000 интервьюеров и других специалистов.

Результаты Международного экзит-пола презентовали: Игорь Тищенко/Igor Tyshchenko, основатель Социологической группы «Рейтинг» (Rating Group Ukraine); Раса Алишаускене/Rasa Alisauskiene, директор «Baltic Surveys» / The Gallup Organization (Литва).