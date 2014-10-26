Результаты национального телевизионного экзит-полла

Блок Петра Порошенко - 24,3%

Народный Фронт - 21.8%

Самопомощь - 12,5%

Радикальная Партия Олега Ляшко - 7,1%

Оппозиционный блок - 6.6%

ВО "Свобода" - 6.3%

ВО "Батькивщина" - 6%

Читайте такжеРезультаты Национального экзит-пола'Рада-2014Партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, КПУ, "Сильная Украина" Сергея Тигипко и Правый Сектор набрали менее 5% каждая и, согласно данным экзит-пола, не проходят в Верховную Раду следующего созыва.

Читайте такжеРезультаты Международного экзит-полаОбъем выборки в 20’000 респондентов позволяет не только с высокой точностью (случайная ошибка выборки не более 0,7%) оценить результат для всей Украины (без Крыма и зоны проведения АТО), но и получить довольно точную картину голосования избирателей в каждой области Украины (случайная ошибка выборки ниже 4%).

Ранее стало известно, что на внеочередных парламентских выборах в Украине состоятся четыре экзит-полла.