МВФ пока не может назвать дату пересмотра программы сотрудничества с Украиной

В МВФ подчеркнули, что не будут комментировать ход дискуссий с властями Украины до завершения визита технической миссии.

Техническая миссия основного кредитора Украины Международного валютного фонда, прибывшая в Киев 12 февраля, согласовывает с украинскими властями законопроект о создании антикоррупционного суда, а время пересмотра программы сотрудничества, необходимого для выделения стране следующего кредитного транша, еще не определено.

Об этом заявил глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

«Я могу подтвердить, что по запросу украинских властей небольшая команда МВФ находится в Киеве для обсуждения некоторых технических аспектов реформ, согласованных в рамках программы, включая законопроект об антикоррупционном суде. Я могу также сказать, что завершение визита планируется завтра (16 февраля - УНИАН)», - сказал он.

При этом представитель МВФ подчеркнул, что не будет комментировать ход дискуссий с властями Украины до завершения визита технической миссии.

«Время визита миссии по следующему пересмотру (программы сотрудничества - УНИАН) еще не определено. Это будет четвертый пересмотр программы с Украиной. Я не буду комментировать дискуссии (технической миссии с властями - УНИАН), поскольку они завершаются завтра. У нас будет больше информации, когда миссия вернется», - отметил Райс.

Читайте такжеЭксперты МВФ приступили к работе в Киеве (видео)Как сообщал УНИАН, группа экспертов ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве для проведения технических консультаций с украинскими властями с 12 по 16 февраля.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы истекает в марте 2019 года.

22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные. Гражданские организации и международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд, раскритиковали законопроекты из-за их несоответствия рекомендациям Венецианской комиссии, в частности - в вопросе обеспечения независимости отбора судей.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать Антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.