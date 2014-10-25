ГПУ проверяет законность строительства на "острове Левочкина"

Об этом говорится в акте ревизии Государственной сельхозинспекции от 19 сентября 2014 года по просьбе прокуратуры, сообщает программа Радио Свобода "Схемы".

Оказалось, что Госсельхозинспекция обнаружила нарушения закона при строительстве на живописном острове под Киевом, который сестра экс-главы администрации президента Юлия Левочкина приобрела уже после побега Виктора Януковича.

Инспекторы установили, что при передаче земель и строительстве нарушены статьи 4, 88 и 89 Водного кодекса Украины, поскольку "в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах запрещается строительство любых хозяйственных построек".

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Ревизия "острова Левочкина" Государственной сельхозинспекцией происходила по просьбе прокуратуры Киевской области, которая проводит проверку законности застройки острова.

Активист и депутат Киевсовета Игорь Луценко снял остров Сергея и Юлии Левочкиных с воздуха.