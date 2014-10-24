The Guardian: Могут ли выборы помочь Украине уладить кризис

Об этом пишет Балаш Ярабик в аналитической статье, которая называется «Могут ли выборы помочь Украине уладить кризис», опубликованной в британской газете The Guardian.

Октябрь принес в Киев великолепное бабье лето. То, что зима решила немного подождать и дать еще немного времени осени, принесло городу новые надежды, в то время как он готовится к парламентским выборам, назначенным на 26 октября. Вездесущая политическая реклама 29 партий, участвующих в выборах, похоже, указывает на то, что грядут перемены.

Тем не менее, если рассмотреть более детально социально-политическую среду Киева, можно увидеть, что эта картинка прогресса является всего лишь фасадом. Для большинства украинцев оптимистичная политическая реклама (которой практически не было во время президентских выборов в мае) резко контрастируют с их личным опытом. Война в Донбассе и ухудшение экономической и социальной ситуации, скорее всего, приведет в парламент больше тех людей, у которых нет желания вести диалог. Вместо этого многие захотят бороться – в буквальном смысле – за то, что они считают правильным.

Блок Петра Порошенко, «партия мира», лидирует по данным предвыборных опросов. Президент Украины создал блок, кампания которого основывается на идее единства. В него вошли общественные активисты, солдаты, сражающиеся в Донбассе, соратники олигархов, традиционные «серые кардиналы» из регионов и бывшие законодатели из Партии регионов.

Порошенко также пытался оставить правящую коалицию под своим контролем. Во-первых, его блок фактически сумел поглотить партию «УДАР» после того как было достигнуто соглашение с мэром Киева и бывшим боксером Виталием Кличко и олигархом Дмитрием Фирташем. За свою лояльность Кличко получил поддержку от Порошенко на выборах мэра, которые он с легкостью выиграл.

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Во-вторых, Порошенко, похоже, заключил договор о «ненападении» со «Свободой», радикальной украинской националистической партией. В-третьих, он, видимо, заключил молчаливое соглашение с «Национальным фронтом» Арсения Яценюка – «партией войны», – чтобы ослабить популистов, которые выступают за войну, – «Радикальную партию» Олега Ляшко и «Батькивщину» бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

Мир, однако, не обязательно является объединяющей целью: более половины украинцев выступают против мирного плана Порошенко, согласно результатам недавнего опроса. Тем не менее, блок Порошенко, скорее всего, наберет больше всего голосов на выборах 26 октября.

Большое количество заинтересованных лиц в партийном списке, вероятно, означает, что следующий парламент станет полем боя, на котором депутаты будут бороться за власть. Вопрос в том, сможет ли Порошенко найти баланс между различными интересами, которые явно будут представлены в следующем парламенте, в процессе реформирования украинской экономики и поиска долгосрочного мирного решения конфликта с Россией.

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Смешанная избирательная система, когда половина депутатов будет избираться по одномандатному округу, а половина по партийным спискам – и тот факт, что, одна главная партия (блок Порошенко), скорее всего, будет управлять новой Радой, означает, что раскол в парламенте будет как никогда большим, поскольку партийные блоки смогут утверждать менее «централизованную» волю.

Все более очевидно, что радикалы получат значительное количество мест в новой Раде. Опросы показывают, что в парламент могут попасть еще шесть партий, в том числе «Радикальная партия», в которую вошли знаменитости, борцы, певцы, общественные активисты, спортсмены и менее известные бизнесмены. Как и партия Ляшко, «Батькивщина» – очень популистская партия, выступающая за войну: захваченная в плен украинская летчица Надежда Савченко – номер один в списке кандидатов «Батькивщины». Ее сестра также баллотируется, что еще раз показывает, как далеко может зайти Тимошенко, чтобы получить народную поддержку. Правая партия «Свобода» также, вероятно, сможет пройти в парламент, так как по прогнозам явка избирателей в западной Украине, где ее больше всего поддерживают, будет выше, чем в других областях страны.

Из трех партий «среднего класса» – «Национального фронта» Яценюка, «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко, и «Самопомощи» мэра Львова Андрея Садового – «Гражданская позиция» и Национальный фронт», скорее всего, выиграют места в парламенте.

Партия мэра Львова похожа на львовскую версию типичной украинской политической партии: Садовой собрал представителей регионального бизнеса, целую группу общественных активистов (Реанимационный пакет реформ), бывших политиков и несколько солдат, воевавших на востоке Украины (в том числе командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко). Учитывая, что по результатам опросов партия получает менее двух процентов голосов избирателей, она вряд ли пройдет в парламент (партия должна получить не менее 5 % голосов за своих представителей, чтобы пройти в парламент).

Анатолий Гриценко, бывший кандидат в президенты и министр обороны, заключил договор с «Демократическим альянсом», единственной украинской партией, которая сама себя финансирует, созданной молодыми политическими и общественными активистами. В Киеве Гриценко называют «Ляшко для образованных».

Все еще остается неясным, наберет ли достаточно голосов на этих выборах недавно созданный «Оппозиционный блок», который возглавляет Сергей Тигипко и в который входят бывшие члены «Партии регионов». По результатам опросов, партия получает менее 3 %, но мощная рекламная кампания, которую проводят олигархи-покровители партии, может склонить чашу весов на ее сторону.

В отличие от предыдущих выборов, очень мало бизнесменов баллотируется в депутаты, а большинство олигархов вели себя очень сдержанно. Некоторые из олигархов, как, например, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, явно оплачивают счета, финансируя большое количество кандидатов, и все они теряют деньги в условиях нынешнего кризиса. Но в этой ситуации, как напомнил мне один инсайдер в Киеве, лучше потерять часть богатства, чем лишиться всего, как бывший президент Украины Виктор Янукович.

Наличие более 30 активистов гражданского общества и десятков бойцов в списках различных партий вольет в Раду «свежую кровь». Появление известных гражданских активистов очень приветствуется и считается положительным знаком, поскольку Украина остро нуждается в новой, ответственной политической элите. В то время как бывшие соратники Януковича баллотируются в основном по мажоритарным округам, большинство общественных активистов были включены в списки политических партий.

Хотя у этих общественных активистов есть очень четкое видение и приверженность европейскому будущему Украины, им не хватает опыта, необходимого для реализации жизненно важных реформ. Кроме того, в составе политических партий они могут потерять свободу действовать независимо от тех, кто привел их к власти. Они также могут потерять то доверие, которое они получили, когда оказывали внешнее давление на правящую элиту, заставляя ее взять на себя ответственность. Они попадут в систему, которая может с легкостью поглотить их лучшие намерения. В Украине не возникнет проблем с взращиванием новых общественных активистов, но понадобится немало времени, чтобы они заработали политический авторитет.

Солдаты станут новым элементом в парламенте, отображая желание большей части общества: бороться. Только с одного батальона «Донбасс» в депутаты баллотируются 17 кандидатов. Если в парламент пройдут кандидаты с батальонов «Айдар», «Днепр», «Луганск» и «Азов», Рада может превратиться в новое поле боя. Эта тенденция должна поднять вопрос о том, смогут ли специалисты из других сфер – юристы, врачи, экономисты, учителя – войти в парламент и повысить уровень законотворчества в Украине.

Общество становится все более радикальным и агрессивным. Так называемый «Trash bucket challenge», когда активисты бросают политиков, которые, по их мнению, замешаны в коррупции, в мусорные баки, должно быть, вызывают чувство горечи у тех, кто считал, что Украина становится ближе к европейским ценностям. О том, что общество сбилось с пути, говорит не количество таких случаев, а скорее, поддержка таких действий даже среди образованных украинцев. Хор тех, кто говорит «Вы должны понять», заглушает голоса тех немногих, которые пытаются предупредить о последствиях. Еще более тревожным является отсутствие реакции со стороны правоохранительных органов и отсутствие правовой ответственности за такие нарушения.

Что это означает для Запада? Как гласит известный грузинский тост: «наши желания должны совпадать с нашими возможностями». Проблема западной политики Украины состоит в том, что она все больше становится похожа на желание, чем на политику. Проведение досрочных выборов должно было узаконить центральную власть. Но с каждым днем все более вероятным кажется противоположный вариант​​.

Запад должен обеспечить строгое наблюдение за выборами, оказать давление на власть, чтобы она провела самые честные в истории Украины выборы, и немедленно осудила любые нарушения. Провести максимально прозрачные и честные выборы – это наименьшее, что может сделать Администрация президента Порошенко, чтобы дать украинцам надежду на новое будущее и появление этичного и эффективного правительства. Тем не менее, сотрудничая с лидерами из правительства и гражданского общества, Запад, кажется, продолжает гнаться за мечтой, вместо того, чтобы решать вопросы, связанные со стремительно меняющейся реальностью.

Для большинства украинцев борьба за выживание только начинается. Снижение ожиданий от Киева, увеличение поддержки в некоторых сферах, что может принести немедленное и практическое улучшение жизни украинцев, должно стать приоритетной задачей для Запада.