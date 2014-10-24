Греция выделила 20 тысяч евро жертвам обстрела в Сартане

14:47, 24 октября 2014
Политика
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Пострадавшим и семьям погибших в Сартане выделят 20 тысяч евро от руководства Греции.

Консул Греции пообещал помощь жертвам обстрела / 0629

Сегодня  Генеральный консул  Греции в Мариуполе Димитрис Папандреу сообщил 0629, что «Греция выделила 20 тысяч евро пострадавшим и семьям погибших в Сартане».

Читайте такжеВ Мариуполе провели митинг-реквием по погибшим в Сартане: об обстреле тяжело вспоминать даже мужчинамЭто сообщение он сделал на прощальной встрече с представителями МГУ перед отъездом на родину.

Напомним, что вследствие обстрела Сартаны погибли 7 человек и получили ранения 18 жителей поселка.

ОБСЕ подтвердила, что огонь велся с территории, контролируемой боевиками.

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