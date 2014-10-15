Из-за обстрела боевиков в пригороде Мариуполя погибли 7 мирных жителей (фоторепортаж)
15:21, 15 октября 2014Общество
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На территории поселка Сартана взорвалось несколько снарядов.
Боевики обстреляли пригород Мариуполя, погибли семь мирных жителей. Артиллерийский обстрел велся со стороны Новоазовского района.
Внимание, фотографии не рекомендуется смотреть несовершеннолетним (18+).
Напомним, 14 октября около 15.00 боевики обстреляли северную окраину поселка Сартана, который находится в 10 км от Мариуполя. Под обстрел попала похоронная процессия, в результате чего семь человек погибли, более 10 человек получили ранения различной степени тяжести.
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