Украине предложили разрешить параллельное хождение евро в Украине

Об этом заявила лидер партии Вера Ульянченко.

По ее словам, речь идет о параллельном хождении национальной и единой европейской валюты - евро.

«Возможность получать выручку в валюте откроет перед тысячами небольших сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий возможность брать дешевые кредиты под 5-10% годовых. Также у украинских компаний, благодаря разрешению принимать выручку в евро, вырастет объем оборотных средств, что даст возможность инвестировать в свое развитие, включая и модернизацию производства. На сегодняшний день это крайне важное обстоятельство, учитывая то, что банки либо вовсе не кредитуют отечественный бизнес, либо предоставляют кредиты под явно завышенные проценты в сочетании с крайне жесткими условиями» - заявила Вера Ульянченко.

По словам лидера «ЗАСТУПа», для простых граждан самым приятным последствием такого решения станет отсутствие роста цен. Кроме того, у зарубежных компаний-производителей появится стимул открывать в Украине свои представительства и фирменные магазины. А это – приток инвестиций в экономику, новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет в виде уплаты налогов и таможенных пошлин.

«Соответствующий законопроект уже готовиться командой наших экономистов. Он будет вынесен на голосование на одном из первых заседаний Верховной Рады нового созыва» - заверила политик.