Вулкан Улавун выбросил в небо столб пепла на высоту до 15 тысяч метров.

В Папуа-Новой Гвинее началась эвакуация из-за извержения опасного вулкана Улавун. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, вулкан выбросил в небо облако пепла, что привело к отмене авиарейсов, а в понедельник началось извержение лавы.

По данным abcnews, Японское метеорологическое агентство оценивает возможный риск цунами для японского побережья.

Извержение вулкана Улавун на острове Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее произошло около 15:30. Вулканический дым и пепел извергается на высоту до 15000 метров.

Агентство заявило, что оценивает возможные последствия, включая риск приближения цунами к Японии. Первые волны цунами могут достичь островов Идзу и Огасавара примерно через три часа после землетрясения, вызванного извержением. Однако на данный момент никаких заметных изменений уровня моря не обнаружено на наблюдательных пунктах ни в Японии, ни за ее пределами.

На данный момент ученые не могут сказать, когда вулкан стихнет, из-за этого уровень опасности Улавуна повысили до самой высокой степени.

Вулкан Улавун - что о нем известно

Папуа-Новая Гвинея находится на Тихоокеанском огненном кольце - полосе вулканов и линий разломов в форме подковы, опоясывающей края Тихого океана. В этом регионе происходит большая часть мировых землетрясений и вулканической активности.

Улавун - один из самых активных вулканов в Папуа-Новой Гвинее. Он неоднократно извергался с 1700-х годов, последнее крупное извержение произошло в 2019 году.

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