Только на этой неделе список пополнили сразу три новых извержения.

Во всем мире одновременно извергаются более дюжины вулканов, и на этой неделе к списку присоединились три новых извержения, сообщает Newsweek.

Как сообщается, Смитсоновский институт отслеживает новые извержения и обновляет список вулканов, извергающихся в настоящее время. Последнее обновление показывает три новых извержения, в результате чего общее количество извержений в списке достигло 19 одновременно.

По данным издания, новые извержения вулканов заставили некоторых людей выразить обеспокоенность в социальных сетях.

Видео дня

"Вулканы извергаются одновременно в Италии, Исландии, Японии, Мексике, России, на Филиппинах и т. д. Совершенно нормально, правда?" - написал один из пользователей в X (ранее Twitter).

Однако извержения нескольких вулканов одновременно не так уж и редки. Эксперты поспешили развеять все опасения, утверждая, что текущая ситуация абсолютно нормальна.

Стоит отметить, что в данный список не включены абсолютно все извергающиеся вулканы. Вулкан не вносят в список, если он не соответствует определенным критериям, таким как возникновение предупреждений о пепле, возникновение новой активности или изменение активности.

Например, гора Этна на Сицилии недавно извергла лаву, но она не включена в список вулканов, поскольку уже много лет находится в состоянии почти постоянного извержения. Таким образом, на Земле сейчас извергается больше 19 вулканов.

Несколько дней назад вулкан Этна на острове Сицилия испустил фонтан лавы и столб пепла. В результате извержения вулканический пепел выпал в нескольких городах.

Извержения на этом вулкане могут случаться несколько раз в год и даже в месяц. По данным ученых, нынешний период извержений начался в 2013 году.

Вас также могут заинтересовать новости: