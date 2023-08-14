На вулкане наблюдается сильная взрывная активность.

Вулкан Этна в Италии неожиданно начал извергаться. Наблюдается усиление землетрясений, а сам вулкан начал фонтанировать лавой. Об этом сообщает The watchers.

По данным издания, новое извержение началось вечером 13 августа в юго-восточном кратере Этны. Активность быстро увеличилась и вулкан начал извергать фонтаны лавы. Местные жители также заметили поток лавы, спускающийся по южному склону одного из кратеров.

Из-за возросшей активности обсерватория вулкана Этна повысила цветовой код для авиации с желтого до оранжевого, а затем и до красного уровня.

Как сообщается, в городе Рифуджо Сапиенца наблюдалось выпадение пепла.

По данным издания, сегодня утром активность вулкана Этна несколько снизилась.

Вулкан Этна - что о нем известно

Этна является одним из самых активных вулканов в мире. Вулкан расположен на острове Сицилия. Он имеет богатую историю, уходящую корнями в 1500 г. до н. э., что делает его одним из самых хорошо задокументированных вулканов в мире.

Крупных извержений на Этне не было с 1922 года. В мае этого года Этна неожиданно активизировался и выбросил в небо гигансткий столб пепла, который впоследствии покрыл Сицилию. Пепла было настолько много, что местным властям даже пришлось остановить полеты в этом районе.

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