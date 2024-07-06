Высокая температура в Украине ожидается в течение этой недели.

В субботу, 6 июля, украинцев ждет передышка от сильной жары, а уже в воскресенье температура снова повысится. Об этом сообщает известный синоптик Наталья Диденко.

"В воскресенье жара снова охватит всю нашу территорию, +30...+35 градусов, разве что в северных областях будет легче дышать, +26...+29 градусов", - сообщила она.

По данным Наталки Диденко, доминирование антициклона сделает невозможным какие-то серьезные осадки. На выходных повсеместно в Украине будет преобладать сухая погода с высокой пожарной опасностью.

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"С понедельника и в течение всей следующей недели жара в Украине усилится!" - предостерегла синоптик.

Температура воздуха, по ее данным, будет достигать в течение дня +33...+37 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет еще жарче, +34...+39, а местами - до +40 градусов.

Погода в Киеве - прогноз

В Киеве в течение 6 и 7 июля будет достаточно комфортная погода с температурой +27...+29. Дождей в столице не ожидается благодаря антициклону. "В дальнейшем в столице жара усилится!" - также предупредила синоптик.

Чрезвычайная жа ра идет в Украину - что говорят синоптики

На следующей неделе, в течение 11-15 июля, в Украине ожидается чрезвычайно высокая температура.

По прогнозам, до +40°...+41° ожидается в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. В других регионах Украины столбики термометров достигнут +35...+38 градусов.

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