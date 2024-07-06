Осадков в столице 6 июля не ожидается.

В субботу, 6 июля, киевляне смогут отдохнуть от жары. В столице ожидается теплая и сухая погода, которая продлится и 7 июля. А уже с началом новой недели температура в Киеве повысится - вернется 30-градусная жара. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром в столице ожидается +20°, сегодня днем воздух прогреется до +25°, вечером будет +22°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 6 июля - прогноз по Украине

В субботу, 6 июля, украинцы смогут немного отдохнуть от сильной жары - в большинстве регионов температура будет достаточно комфортной. Лишь на юго-востоке местами столбики термометров поднимутся до +30...+33 градусов. Дождей в Украине не предвидится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня прогнозируется сухая погода с небольшой облачностью. Температура поднимется, но жары не будет. Термометры покажут +25...+27 градусов, в Ивано-Франковской области ожидается до +28 градусов, а в Закарпатской области воздух прогреется до +29 градусов.

На севере Украины также будет сухо и солнечно. Температура составит около +25 градусов, а в Сумской области - до +27 градусов.

Восток Украины встретит ясную и безоблачную погоду с температурой от +28 до +33 градусов.

В центральных областях Украины 6 июля ожидается переменная облачность. В районе Винницы и Полтавы термометры покажут +26 градусов, в Черкасской и Кировоградской областях - +27...+28 градусов, а в Днепропетровской области воздух прогреется до +29 градусов.

На юге Украины будет ясно и безоблачно, с температурами от +29 до +32 градусов.

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