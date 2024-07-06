Сегодня почти по всей Украине ожидается достаточно комфортная температура, только в нескольких областях будет выше +30 градусов.

В субботу, 6 июля, сильная жара даст украинцам небольшую передышку - в большинстве областей температура будет довольно комфрортной. Только местами на юго-востоке температура повысится до +30°...+33°. Дождей в Украине не будет. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Температура тут повысится, однако жары ждать не стоит. Столбики термометров покажут +25°...+27°, в Ивано-Франковской области будет +28°, а на Закарпатье воздух прогреется до +29°.

На севере Украины будет сухо и много солнца. Температура тут ожидается около +25°, в Сумской области - до +27°.

Видео дня

Жителей востока Украины ждет ясная и безоблачная погода с температурой от +28° до +33°.

В центральной части Украины 6 июля будет переменная облачность. В районе Винницы и Полтавы термометры покажут +26°, в Черкасской и Кировоградской областях +27°...+28°, а на Днепропетровщине воздух прогреется до +29°.

На юге сегодня будет ясно и безоблачно, а температура тут ожидается от +29° до +32°.

Приметы погоды 6 июля

Если много малины на кустах, то зима будет холодной, а если на деревьях уже начали появляться желтые листочки, то осень и зима в этом году будут ранние.

Вас также могут заинтересовать новости: