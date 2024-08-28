Прохладная погода будет только в Крыму.

До конца недели в Украине будет жара до +35°, только в Крыму благодаря осадкам ожидается несколько более свежая погода. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 29 августа

В четверг, по данным синоптика, на большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Крыму и в Карпатах пройдут умеренные дожди с грозами. Ветер будет восточной четверти, 7-12 м/с, а в южной половине отдельные порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 °С, днем по всей стране будет +29...+34 °С.

Погода 30 августа

Накануне выходных небольшие дожди с грозами возможны в Херсонской области и в Крыму. Ветер будет 7-12 м/с, а в Приазовье порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью +19...+24 °С, а днем воздух прогреется до +30...+35 °С.

Видео дня

Погода 31 августа

В последний день лета в Украине сохранится жаркая и сухая погода в большинстве областей, только в Крыму ожидаются небольшие дожди и прохлада. Скорость ветра снизится до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +19...+24 °С, днем +30...+35 °С, а в Крыму похолодает до +25...+30 °С.

Погода 1 сентября

"В воскресенье, 1 сентября, по всей территории страны дождей не предвидится", - говорит Игорь Кибальчич. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью +19...+24 °С, а днем по всей стране снова будет +30...+35 °С.

Погода 28 августа - прогноз

Синоптик Наталья Диденко говорит, что сегодня, 28 августа, Украина будет одной из самых жарких европейских стран - в большинстве областей +30...+35 градусов.

"Из-за противостояния мощного антициклона на севере и циклона на юге будет возникать сильный ветер преимущественно восточных направлений - погода в Украине будет напоминать египетскую", - добавила Диденко.

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