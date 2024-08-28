28 августа будет солнечно, жарко и с сухим порывистым ветром.

28 августа украинцев ждет жаркая и ветреная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В среду Украина будет одной из самых жарких европейских стран", - сообщила эксперт по погоде.

Максимальная температура воздуха в течение дня, по ее данным, составит в большинстве областей Украины +30...+35 градусов.

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Благодаря деятельности циклонической зоны над Черным морем локальные кратковременные грозовые дожди пройдут только в южной части. Осадки немного снизят градусы - до +28...+30. Но все же большинство территории Украины и в дальнейшем будет находиться в сухой воздушной массе.

"Из-за противостояния мощного антициклона на севере и циклона на юге будет возникать сильный ветер преимущественно восточных направлений - погода в Украине будет напоминать египетскую", - добавила Наталья Диденко.

По ее данным, сегодня в Украине будет солнечно (кроме юга), жарко и с сухим порывистым ветерком.

Когда в Украине похолодает - прогноз

До конца лета и в начале осени в Украине сохранится преимущественно сухая и жаркая погода. Только в южных областях на погоду будет влиять поле пониженного давления, поэтому по юго-востоку могут быть кратковременные дожди.

Только с 3 сентября начнется определенное изменение погоды: ожидается снижение температуры на 5 градусов по сравнению с текущей неделей.

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