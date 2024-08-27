Осадки ожидаются местами на юге страны и в Днепропетровской области.

В среду, 28 августа, погода в Украине будет жаркой, с небольшой облачностью. По всей старне столбики термометров покажут +30°...+35°, только в Крыму и на побережье Одесской области будет чуть свежее. Также на юге страны и в Днепропетровской области пройдут локальные дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +31°.

Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +17°, днем +30°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +17°, днем +31°.

В Тернополе 27 августа ночью будет +20°, днем +32°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +32°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +21°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +18°...+32°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+32°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +33°.

В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +21°...+32°.

В Одессе 27 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°, гроза.

В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +35°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +33°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+28°, гроза.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +35°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +34°.

Приметы погоды 28 августа

Если молодое бабье лето солнечное - жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето - к ясной и холодной зиме.

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