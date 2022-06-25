Уже завтра в Украине заметно потеплеет.

Завтра, 26 июня, в Украине ожидается 30-градусная жара.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Жара в Украине начинает набирать обороты. Завтра, в воскресенье, она еще будет сдержанной, в течение дня ожидается +25...+30 градусов", - рассказала синоптик.

По ее словам, кратковременные дожди с грозами пройдут в центральных областях Украины, в западной части, кроме Волыни и Ривненщины, на Донбассе. В южной части Украины дожди более вероятны местами в ночные часы, днем осадки прекратятся. Также в Житомирской и Киевской областях местами дождь, гроза.

Ветер, по словам Натальи Диденко, завтра в Украине предполагается восточным, северо-восточным, умеренным, в восточных областях и на юго-востоке возможны порывы до 15-18 метров в секунду.

С понедельника жара в Украине станет еще сильнее. "Столбики термометров могут подниматься до +28...+35 градусов!"- предупредила синоптик.

Как сообщал Погода УНИАН, ближайшие несколько дней температура в Украине будет постепенно повышаться. В начале следующей недели в большинстве областей уже будет привычная летняя жара +28°...+31°, а во вторник ударит до +35°.

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