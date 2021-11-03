Согласно исследованию, если человечество не сократит количество выбросов, то уже к концу столетия жара до +50° будет ежегодно наблюдаться в Европе.

К концу столетия в Европе ежегодно будут наблюдаться волны тепла с температурой в +50°, если страны срочно не сократят количество выбросов.

Об этом говорится в исследовании Метеорологического бюро, сообщает Independent.

Как показал анализ, смертоносная волна тепла в Европе этим летом, названная "Люцифер" и установившая новый температурный рекорд в +48,8° на Сицилии, была бы невозможна без климатического кризиса.

"Опасное изменение климата уже с нами", - прокомментировал изданию в ходе климатического саммита в Глазго профессор Питер Стотт, автор анализа и ведущий специалист по экстремальным погодным условиям в Метеобюро Великобритании.

"Если вы посмотрите на +48,8° в Европе и +49,6° в Канаде и то, что за этим следует – пожары, влияние на здоровье людей, сельское хозяйство – сейчас это всего лишь 1 градус глобального потепления. С последующим потеплением ситуация будет только ухудшаться.", - сказал он.

Такую жару в Европе теперь можно ожидать один раз в три года из-за глобального потепления, добавил он. Если не будут приняты решительные меры, риск рекордной жары в ближайшие десятилетия будет продолжать расти.

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"Чтобы избежать еще более опасного изменения климата, мы должны действовать сейчас", - резюмировал ученый.

Напомним, эксперты прогнозируют, что повышение средней температуры на Земле может оказаться губительным для человечества. В частности, повышение температуры является движущей силой для образования более частых и интенсивных лесных пожаров, засух, штормов и даже наводнений. А рост количества "волн тепла" губителен для сельского хозяйства и потенциально фатален для людей.

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Автор: Екатерина Лиманская