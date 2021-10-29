Эксперты утверждают, что смертельные "волны тепла" становятся фактом жизни во всем мире, а глобальное потепление уже сделало повседневную жизнь невыносимой для миллионов людей.

Мир сталкивается с растущей угрозой невыносимых "волн тепла". Эксперты прогнозируют, что повышение средней температуры на Земле может оказаться губительным для человечества.

Об этом сообщает phys.org.

Как сообщается, повышение температуры является движущей силой для образования более частых и интенсивных лесных пожаров, засух, штормов и даже наводнений. А рост количества "волн тепла" губителен для сельского хозяйства и потенциально фатален для людей.

"Наводнение - это несколько смертей, может быть, несколько десятков. Мы же говорим о тысячах смертей каждый раз, когда у нас очень сильная "волна" жары. И мы знаем, что эти "волны" тепла умножаются", - предупредил климатолог Роберт Вотар, глава французского агентства "Пьер".

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Согласно проекту отчета ООН, если в мире потеплеет на два градуса по Цельсию, четверть населения мира может столкнуться с серьезными "волнами тепла" не реже одного раза в пять лет, сообщает издание.

Отмечается, что от Долины Смерти до Ближнего Востока, от Индии до Африки к югу глобальное потепление уже сделало повседневную жизнь невыносимой для миллионов людей.

В частности, температура повышается даже в самом жарком месте на планете - Долине Смерти в США. "Если вы посмотрите на среднюю температуру в Долине Смерти, то за последние 20 лет она стала намного теплее, чем была раньше", - говорит представитель парка "Долина Смерти".

И если ничего не будет сделано для замедления климатических изменений, рекордные температуры и смертельные волны тепла, которые они принесут, будут только ухудшаться, предупреждают эксперты.

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Напомним, этим летом второй год подряд в Долине Смерти была зафиксирована поразительная температура в +54,4°. Если это подтвердит Всемирная метеорологическая организация, это будет самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная современными приборами.

Также, по данным климатического агентства США, июль 2021 года стал самым жарким месяцем, когда-либо зарегистрированным на Земле..

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Автор: Екатерина Лиманская