В Черновицкой, Ивано-Франковской и Винницкой областях вероятны кратковременные дожди с грозами, прогнозирует синоптик.

В пятницу, 29 июля, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода. На части территорий будет жарко.

Соответствующим прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Южная часть Европы простелила жаркое полотенце до наших Херсонщины, Запорожья, Приазовья, Крыма. Везде – высокая температура воздуха. В южной части Украины часть этого жаркого орнамента будет более нежной, несмотря на испанско-греческие + 35...+37 градусов, попадет в пределы +30... + 33 градусов", – отметила она.

По ее прогнозу, жара также затронет часть центральных областей и юго-запад Украины, а на остальной территории в течение дня температура воздуха составит +25...+29 градусов.

Погода 29 июля: осадки

Синоптик отметила, что днем в Черновицкой, Ивано-Франковской и вечером в Винницкой области возможны кратковременные дожди с грозами.

Погода в Киеве 29 июля

В Киеве погода будет солнечной, без осадков.

Температура воздуха ночью составит +17 градусов, днем +28 градусов. Температура воды в Днепре колеблется в пределах 22-24 градусов, отметила Диденко.

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