Прогноз погоды в Украине на 28 июля / фото ua.depositphotos.com

В четверг, 28 июля, во многих областях Украины ожидается комфортная температура в пределах +24°...+28°. Однако на востоке, юге и местами в центральных областях столбики термометров поднимутся до +30°...+34°, также жарко будет на Закарпатье. Местами на северо-востоке, а также в Одесской области ожидаются дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +25°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
  • В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
  • В Тернополе 28 июля ночью будет +14°, днем +27°, практически безоблачно.
  • В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +29°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +14°...+30°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +16°, днем +28°.
  • В Виннице завтра будет +12°...+27°, небольшая облачность.
  • В Житомире в четверг будет ночью +13°, днем +26°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+27°, легкий дождь.
  • В Одессе 28 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°, легкий дождь.
  • В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +34°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.
  • В Запорожье температура ночью +21°, днем +31°, практически безоблачно.
  • В Сумах температура воздуха составит +17°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +29°, гроза.
  • В Днепре температура ночью будет +20°, днем +30°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+31°.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.
Погода в Украине 28 июля / фото УНИАН

Народные приметы на 28 июля

28 июля - Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.

Вас также могут заинтересовать новости: