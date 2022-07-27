В четверг, 28 июля, во многих областях Украины ожидается комфортная температура в пределах +24°...+28°. Однако на востоке, юге и местами в центральных областях столбики термометров поднимутся до +30°...+34°, также жарко будет на Закарпатье. Местами на северо-востоке, а также в Одесской области ожидаются дожди.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +25°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
- В Тернополе 28 июля ночью будет +14°, днем +27°, практически безоблачно.
- В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
- В Ивано-Франковске завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +29°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +14°...+30°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +16°, днем +28°.
- В Виннице завтра будет +12°...+27°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +13°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+27°, легкий дождь.
- В Одессе 28 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°, легкий дождь.
- В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +34°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.
- В Запорожье температура ночью +21°, днем +31°, практически безоблачно.
- В Сумах температура воздуха составит +17°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +29°, гроза.
- В Днепре температура ночью будет +20°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+31°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.
Народные приметы на 28 июля
28 июля - Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.