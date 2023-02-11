Населенные пункты в районе бедствия трясло почти две минуты.

Турция столкнулась с бедствием, которое выходит далеко за рамки того, что можно было бы ожидать. Об этом заявил представитель Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Орхан Татар, передает DHA.

"Мы анализируем два землетрясения, которые произошли 6 февраля. Продолжительность первого сильного землетрясения составила 65 секунд. Разрушительный эффект второго землетрясения составил 45 секунд", - сообщил он.

По словам Татара, таким образом населенные пункты очень сильно трясло в течение почти 2 минут.

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"Энергия, высвобожденная двумя землетрясениями, сравнима с энергией 500 атомных бомб. На сегодняшний день произошло более 2000 афтершоков, и они продолжают происходить. Подавляющее большинство из них было силой более 4 баллов", — сообщил он.

Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения силой свыше 7 баллов. Потом были десятки афтершоков. Также в тот день произошло землетрясение в Сирии.

Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 24 тыс. В частности, в Турции погибли 20 тыс. 655 человек, в Сирии - 3 553.

Ученые уже начали анализировать это разрушительное стихийное бедствие. Так, ученый из Италии отметил, что данные о том, что в результате землетрясения Анатолийская литосферная плита сдвинулась на три метра не окончательные. Об окончательной дистанции можно будет говорить после данных со спутников. А американские сейсмологи заявили, что за всю историю наблюдений таких параметров землетрясений еще не было зафиксировано.

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