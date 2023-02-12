В Турции в результате землетрясения обрушилось более 4000 зданий.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от землетрясений, которые произошли в Турции и Сирии 6 февраля 2023 года, так или иначе пострадали почти 26 млн человек.

Как сообщает Alarabiya News, число погибших в результате природного катаклизма в этих странах превысило 25 тысяч. Всего в Турции так или иначе пострадали 15 млн человек, а в Сирии – 11 млн человек. Среди них особо уязвимыми считались более пяти миллионов человек, в том числе около 350 000 пожилых людей и более 1,4 миллиона детей.

По данным ВОЗ, в Турции, где в результате землетрясения обрушилось более 4000 зданий, частично или сильно пострадали 15 больниц. В то же время в Сирии, где система здравоохранения уже была разрушена за 12 лет войны, понесли ущерб по меньшей мере 20 медицинских учреждений на сильно пострадавшем от землетрясений северо-западе страны.

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Землетрясения в Турции и Сирии

6 февраля Турцию и Сирию всколыхнули два мощных землетрясения магнитудой выше семи и десятки афтершоков. По последним данным, число погибших превысило 25 тысяч. В ООН прогнозируют, что жертв будет минимум вдвое больше.

В одной из турецких провинций после землетрясений в земной коре образовалась гигантская трещина. Ущелье глубиной около 30 метров и шириной около 200 метров буквально разделило оливковое поле в провинции Хатай.

Сейсмологи из США отметили, что два сильных землетрясения в одном месте через короткий промежуток времени с научной точки зрения является "удивительным" и "редким" феноменом.

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